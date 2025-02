É stato ritrovato un cadavere su un tetto di un edificio del centro storico di Ovada, vicino ad Alessandria

ALESSANDRIA – Ad Ovada questa mattina (14 febbraio) è stato trovato il cadavere di un uomo di circa 70 anni su un tetto di un edificio vicino a piazza Mazzini. I rilievi sono ancora in corso, ma sul posto oltre i carabinieri e il 118, sono presenti anche i tecnici del Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (Spresal). Questo testimonia che non si esclude un incidente sul lavoro, dato che nelle immediate vicinanze del corpo sono installati dei ponteggi.

