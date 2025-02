Nel trailer dei Puffi appare Torino, che però interpreta Parigi

TORINO – Nei giorni scorsi è stato rilasciato il trailer del nuovo film dei Puffi, in uscita in Italia ad Agosto. Un mix di disegni animati e live action in cui gli omini blu devono andare nel nostro mondo per sistemare una piccola questione: la scomparsa di Grande Puffo.

Il viaggo nel nostro mondo li porterà a Parigi e la capitale francese è visibile già nel trailer, con un particolare che non sarà sfuggito agli occhi più attenti. La città che si vede nelle immagini non è Parigi ma Torino.

Il film era stato infatti girato in parte sotto la Mole lo scorso marzo con il contributo di Film Commission Torino Piemonte e nelle immagini del trailer si vede chiaramente via della Consolata all’incrocio con via Garibaldi, al fondo svetta… la torre Eiffel!

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese