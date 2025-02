Sarà Trento – Trieste la seconda semifinale della Coppa Italia di basket 2025

TORINO – Sarà Trento – Trieste la seconda semifinale della Coppa Italia di basket in corso a Torino. Trento ha superato Reggio Emilia 85-80, mentre Trieste ha avuto la meglio su Trapani 74-72

Trento – Reggio Emilia

La compagine trentina fa partire l’operazione rimonta e dalla bomba di Cale si apre un break a cui partecipano anche il duo Niang-Ellis e Ford, pareggiando i conti sul 64-64; nonostante il grande recupero subito, la UNAHOTELS non si scompone, si affida a Cheatham che con due jumper in allontanamento riporta avanti i suoi sul 64-68. Il fallo antisportivo e la conseguente espulsione di Faried spostano l’inerzia totalmente in favore della Dolomiti Energia che infligge un parziale di 10-0 con Ford, Ellis, Lamb, Niang e mette la freccia del sorpasso; Winston tenta di far reagire Reggio Emilia dopo il time-out, ma la combo Ellis-Niang fa volare Trento sull’80-72 a 2′ dal termine. È ancora il numero 5 della UNAHOTELS a tentare la rimonta con una tripla e un gioco da tre punti, tuttavia Niang e Ellis chiudono ogni possibile spiraglio, poi Ford realizza il libero dell’85-80 finale.

I protagonisti della gara per la Dolomiti Energia Trentino sono stati Cale (22 punti), Niang (18 punti e 7 rimbalzi) e Ellis (12 punti, 14 assist e 5 rimbalzi); in doppia cifra per la UNAHOTELS Reggio Emilia sono andati Winston (25 punti), Cheatham (16 punti e 5 rimbalzi) e Faried (11 punti e 9 rimbalzi).

Trieste – Trapani

La combo Reyes-Brooks sembra far scappare Trieste verso un vantaggio importante, ma il layup di Robinson apre al parziale di 7-0 in cui Alibegovic veste i panni del protagonista, il pareggio sul 60-60 costringe coach Christian al time-out; la pausa non sortisce l’effetto sperato, perché Robinson si infiamma e segna cinque punti di fila per il 65-60 che riporta Trapani di nuovo avanti nel punteggio. Il floater di M.Brown non spaventa i siciliani, capaci di rispondere con Galloway e con un gioco da tre punti griffato Robinson per il 71-64; la squadra di coach Repesa non riesce più a trovare il fondo della retina, Trieste invece attacca e guadagna tiri a cronometro fermo con M.Brown, Brooks e Uthoff portandosi sotto di un solo punto sul 71-70. Alibegovic realizza uno solo dei due liberi a disposizione, M.Brown si rifa dell’errore commesso in precedenza, pareggiando a quota 72-72 la partita con due tiri in lunetta; Trapani commette un errore sanguinoso sulla rimessa decisiva e regala palla a Brooks che appoggia sulla sirena il canestro del 72-74 finale.

I protagonisti della gara per la Pallacanestro Trieste sono stati Brooks (10 punti, 5 rimbalzi e 3 recuperi), Valentine (11 punti, 6 assist e 5 rimbalzi) e Johnson (11 punti e 5 rimbalzi); in doppia cifra per la Trapani Shark sono andati Alibegovic (18 punti), Robinson (17 punti) e Horton (11 punti, 16 rimbalzi, 3 stoppate e 2 recuperi).

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese