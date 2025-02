San Francesco al Campo: denuncia la moglie al 112 ma gli trovano un arsenale in casa

SAN FRANCESCO AL CAMPO – Denuncia l’ex moglie per il rapimento del figlio, ma finisce lui in arresto. Il protagonista è un cinquantenne, già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di diverse armi illegali.

Giovedì sera ha chiamato il 112, sostenendo che l’ex compagna gli aveva portato via il bambino. I carabinieri di Venaria sono intervenuti subito, ma hanno trovato l’uomo in evidente stato di alterazione, forse dovuto all’abuso di sostanze.

È stato lui stesso a consegnare alcune armi, spingendo i militari a perquisire l’abitazione. Sono stati così recuperati cinque fucili, un revolver, una pistola e numerose munizioni, alcune delle quali rubate.

Nel frattempo, gli accertamenti hanno confermato che il figlio non era mai stato sottratto dalla madre, con la quale l’uomo è separato da tempo. Ora dovrà rispondere di ricettazione e detenzione abusiva di armi e si trova agli arresti domiciliari.

