Trento vince il Final Eight di Torino: Milano cade 69-73

TORINO – Trento ha vinto il torneo Frecciarossa Final Eight, battendo oggi in finale Milano con un punteggio di 73 a 69.

Per gli atleti della Dolomiti Energia Trentino una partita piuttosto equilibrata, in cui però la chiave è stata il secondo quarto. É in questo segmento che Trento ha iniziato a dare gas, chiudendo con un parziale di +6 punti, proseguito con il terzo quarto (+4) e l’ultimo, in cui Milano è rimasta indietro di altri 5 punti.

Mvp della partita Jordan Ford. Per lui 23 punti dal campo, con 2 assist e 1 rimbalzo.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese