C’è un primo accordo verbale per le Final Eight 2026 a Torino

Durante la conferenza stampa di chiusura delle Final Eight 2025, il presidente della Legabasket, Umberto Gandini, ha fatto un bilancio della competizione ed ha ipotizzato una nuova edizione 2026 a Torino per l’evento.

Le parole di Umberto Gandini

La volontà da parte della Legabasket c’è, ne ho parlato anche con Alberto Cirio ieri sera. Anche da parte di Petrucci presidente FIP c’è la volontà. Si tratta solo di sedersi a un tavolo e chiudere una trattativa, ma l’accordo verbale c’è. Oggi sappiamo che è difficile trovare un’accoglienza migliore o un impianto migliore di Torino. Non posso predire il futuro, capisco anche che alcune società vogliano giocare le Final Eight in casa. Questo evento è stato itinerante fino a tre anni fa, poi è chiaro che ora è anche difficile pensare di tornare a giocare le Final Eight in un impianto da 5000 posti.

Essere venuti a Torino è stata un’intuizione straordinaria. È stata un crescendo continuo in queste tre edizioni. Anche quest’anno c’è una crescita a livello di pubblico, seppur marginale. Quest’anno registriamo un numero di 46.420 ingressi nel corso dei cinque giorni. L’anno scorso erano stati 45.631. Abbiamo registrato il record di biglietti venduti il mercoledì e nel venerdì delle semifinali delle Final Four femminili.

La maggior parte dei biglietti sono stati venduti quando ancora non si sapeva quali fossero le otto qualificate, questo significa che c’è una grande fame di basket, indipendentemente dalle squadre. Anche i dati digitali sono in crescita. Sono stati pubblicati 751 contenuti sui social, 13% in più rispetto all’anno scorso, con 14 milioni di visualizzazioni, 27% in più rispetto al 2024. Nella settimana delle Final Eight, il sito Legabasket.it e la nostra app hanno registrato 200.000 visite con 950.000 visualizzazioni dei contenuti.

È stata un’edizione giocata ad altissimo livello. Tutte le gare sono state tirate, ogni partita poteva andare in un senso o nell’altro quindi tutte le otto finaliste si meritano un grande applauso.

Una cosa che mi piace ricordare è che anche quest’anno abbiamo lavorato con le scuole del Piemonte, coinvolgendo oltre 900 ragazzi tra le elementari e le medie. Inoltre, per il primo anno, la Legabasket ha collaborato con il Ministero dello Sport e per questo ringrazio il ministro Abodi. Avevamo uno stand del Ministero nel foyer. L’idea di unire la Next Gen con le Final Eight è sicuramente sul tavolo, magari facendo giocare la finale di Next Gen lo stesso giorno della finale di Coppa Italia.