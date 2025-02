In Val di Susa sette escursionisti rimangono bloccati a causa della neve: salvati

SUSA – Sono stati ricoverati all’ospedale di Susa i sette escursionisti che nella notte sono stati salvati dal Soccorso alpino sulle montagne sopra Giaglione.

Il gruppo era partito da Grange della Valle e stava percorrendo il sentiero che dal Passo Clopaca conduce al rifugio Vaccarone, ma sono rimasti bloccati dalla neve alta senza la possibilità di proseguire, né di tornare indietro, anche a causa dei primi sintomi di ipotermia.

Il gruppo ha chiesto aiuto intorno alle 22. Per raggiungerli, come riporta Rai News, è stato inviato l’Elisoccorso di Azienda Zero, con un tecnico del Soccorso alpino aggiuntivo a supporto dell’equipe che è stato imbarcato presso la piazzola di Susa.

Nonostante le difficoltà di comunicazione, gli escursionisti stati localizzati e raggiunti dai soccorritori. I tecnici hanno organizzato il recupero che è avvenuto con due rotazioni più una terza per l’imbarco dell’equipe. Il personale medico ha prestato le prime cure a coloro che avevano maggior bisogno, poi sono stati trasportati tutti quanti in ospedale. Stanno bene.

