Donna aggredita da diverse persone in strada a Ivrea: si tratta di un regolamento di conti

IVREA – Una donna è stata aggredita da un gruppo di persone in strada a Ivrea, nel quartiere Bellavista. È avvenuto domenica 16 febbraio intorno a mezzogiorno.

Secondo le prime indagini si tratterebbe di un regolamento di conti tra famiglie. La faida sarebbe iniziata quando il figlio della donna è stato investito, poi pochi giorni fa è stato incendiata una Volkswagen Golf in viale Papa Giovanni XXIII. L’ultimo capitolo riguarda l’aggressione avvenuta ieri. Un gruppo di persone tra cui due donne l’hanno malmenata e uno degli aggressori ha anche squarciato i pneumatici alla macchina della donna con un coltello.

La vittima è stata trasportata in pronto soccorso, medicata e dimessa con una prognosi di sette giorni per le ferite al volto. Per ora si ipotizza si tratti di una ritorsione collegata all’incendio dei giorni scorsi che si sa è di origine doloso: i testimoni parlano di due persone a volto celato che hanno innescato le fiamme con delle taniche di benzina.

