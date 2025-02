La città di Torino regala gli stendardi delle ATP Finals 2024

TORINO – A tre mesi dalla conclusione delle Nitto ATP Finals 2024, la Città di Torino lancia un’iniziativa speciale per tutti gli appassionati di tennis, che avranno l’opportunità di aggiudicarsi gratuitamente gli stendardi che hanno decorato piazze e vie della città durante il torneo.

Un’occasione per portare a casa un ricordo iconico dell’evento e rivivere le emozioni di un’edizione memorabile, che ha visto il trionfo dell’azzurro Jannik Sinner, raffigurato sugli stendardi.

La procedura per aggiudicarsi lo stendardo è molto semplice: a partire dalle ore 12 di mercoledì 19 febbraio, sarà possibile inoltrare la propria richiesta compilando il form disponibile al link pubblicato sulla home page del sito della Città di Torino (www.comune.torino.it).

I 445 stendardi disponibili saranno assegnati in base all’ordine di arrivo delle richieste, con il limite di uno stendardo a persona. Gli aggiudicatari verranno successivamente contattati via email o telefono e riceveranno le istruzioni per il ritiro del gadget.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese