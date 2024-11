Jannik Sinner demolisce Taylor Fritz, si porta a casa le ATP Finals 2024

TORINO – Il vincitore delle ATP Finals 2024 è Jannik Sinner, che ha appena battuto Taylor Fritz 6-4 6-4.

L’altoatesino non ha mai perso un set in tutto il torneo, confermandosi come un giocatore di livello eccezionale e con cui pochi riescono a competere.

Sinner è anche l’unico italiano ad aver mai vinto il titolo di Campione delle Nitto ATP Finals.

Si concludono così queste giornate di tennis nel capoluogo piemontese, con la speranza che anche nei prossimi anni sarà la nostra città ad ospitare questo grande evento

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese