Mobilitazione a Torino: in difesa della scuola pubblica e contro il dimensionamento del liceo Norberto Rosa

TORINO – Torino ha visto una mobilitazione significativa con la partecipazione di circa un centinaio di persone che si sono riunite in presidio davanti alla sede dell’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, situata in corso Vittorio Emanuele II. L’iniziativa, promossa dai sindacati Flc-Cgil e Cub-Sur, si è svolta in concomitanza con una giornata di sciopero dedicata alla difesa della scuola pubblica di qualità.

Al centro della protesta vi è la preoccupazione per il dimensionamento del liceo Norberto Rosa di Susa, una questione che ha suscitato forti timori tra studenti, famiglie e personale scolastico. I manifestanti hanno sottolineato come l’istituto non rappresenti semplicemente un luogo di apprendimento, ma un vero e proprio “presidio di democrazia” all’interno di una comunità più ampia.

Durante il presidio, i partecipanti hanno evidenziato la mancanza di risposte da parte dell’amministrazione dell’istituto su questioni fondamentali per il corretto funzionamento didattico.

