Adecco porta in Piemonte il suo van 100% elettrico per connettere talenti e opportunità lavorative

TORINO – Arriva in Piemonte il tour del van 100% elettrico di Adecco, la società specializzata di The Adecco Group che si dedica allo sviluppo e valorizzazione del capitale umano. Dopo il successo dell’edizione 2024 in Val Chiavenna, l’iniziativa si ferma in due località piemontesi con l’obiettivo di mettere in contatto i talenti locali con le opportunità professionali disponibili.

All’interno del van, esperti di Adecco, in collaborazione con il Centro per l’Impiego, offriranno un servizio di consulenza e orientamento su misura, aiutando i partecipanti a valorizzare al meglio le proprie competenze. I candidati avranno l’opportunità di ricevere supporto nella stesura di un Curriculum Vitae digitale e personalizzato e di conoscere le offerte di lavoro attive sul territorio, oltre alle realtà imprenditoriali pronte ad assumere nuovi talenti. Tra i partner dell’iniziativa, Terme di Crodo si farà portavoce delle proprie posizioni aperte e delle possibilità di crescita in azienda.

Gli appuntamenti sono fissati per martedì 25 febbraio a Domodossola, in Piazza Giacomo Matteotti, e mercoledì 26 febbraio a Gravellona Toce, presso il Centro Commerciale Le Isole, entrambi dalle 9.30 alle 17.00.

“Dopo il successo dell’anno scorso, abbiamo deciso di ripetere l’iniziativa in Piemonte, come segno del costante impegno di Adecco nel creare opportunità di lavoro”, ha dichiarato Laura Costanzo, Head of Operations Piemonte Sud e Liguria. “Con la nostra filiale mobile vogliamo promuovere l’occupazione e contribuire alla crescita del tessuto economico locale, mettendo in contatto diretto le aziende locali con i potenziali candidati.”

