Torino si prepara a un 2025 musicale: tutti i grandi concerti che illumineranno la città

TORINO – Torino si appresta a vivere un anno straordinario per gli amanti della musica, con una stagione di concerti che promette di portare nel capoluogo piemontese alcuni dei nomi più influenti del panorama musicale sia italiano che internazionale. L’aria vibrante della città si caricherà di note e ritmi coinvolgenti, grazie a un calendario ricco di eventi imperdibili.

Per non rischiare di perdere nessuno dei concerti in programma, ecco una selezione dei principali eventi che si svolgeranno in diverse location torinesi, tra cui l’Inalpi Arena, lo Stadio Olimpico Grande Torino, vari teatri e spazi all’aperto. In questo 2025, i fan potranno assistere a tanto attesi ritorni e a belle novità, con la presenza di star di fama mondiale e di talenti nostrani.

Tra i nomi già confermati ci sono artisti del calibro di Jovanotti, Mahmood, Marco Mengoni, Lazza, Vasco Rossi, Sfera Ebbasta e Brunori SAS, solo per citarne alcuni. La lista è in continua espansione e promette di riservare ulteriori sorprese.

Concerti Torino 2025: i 20 eventi da non perdere (lista aggiornata da febbraio a dicembre)

Claudio Baglioni

Date: 16, 17 e 18 febbraio 2025

Dove: Auditorium del Lingotto

Gigi D’Agostino

Date: 28 febbraio 2025

Dove: Inalpi Arena

Shiva

Date: 16 Marzo 2025

Dove: Inalpi Arena

Anastacia

Date: 19 Marzo 2025

Dove: OGR – Officine Grandi Riparazioni

Brunori SAS

Date: 22 Marzo 2025

Dove: Inalpi Arena

Geolier

Date: 23 Marzo 2025

Dove: Inalpi Arena

Sfera Ebbasta

Date: 29 Marzo 2025

Dove: Inalpi Arena

Jovanotti

Date: 9, 10, 12, 13 aprile 2025

Dove: Inalpi Arena

Mahmood

Date: 24 maggio 2025

Dove: Inalpi Arena

Vasco Rossi

Date: 31 maggio e 1° giugno 2025

Dove: Stadio Olimpico Grande Torino

Marracash

Date: 14 Giugno 2025

Dove: Stadio Olimpico Grande Torino

Pinguini Tattici Nucleari

Date: 17 Giugno 2025

Dove: Stadio Olimpico Grande Torino

Zucchero

Date: 26 Giugno 2025

Dove: Stadio Olimpico Grande Torino

Afterhours

Date: 3 luglio 2025

Dove: Parco della Certosa di Collegno

Kappa FuturFestival 2025

Date: 4, 5, 6 luglio 2025

Dove: Parco Dora

Thirty Seconds to Mars

Date: 8 Luglio 2025

Dove: Collisioni 2025 – Alba

Baustelle

Data: 8 luglio 2025

Dove: Parco della Certosa di Collegno (Torino)

Marco Mengoni

Date: 9 Luglio 2025

Dove: Stadio Olimpico Grande Torino

Tananai

Date: 10 Luglio 2025

Dove: Parco della Certosa di Collegno

Cesare Cremonini

Date: 12 Luglio 2025

Dove: Stadio Olimpico Grande Torino

Paul Kalkbrenner

Data: 12 luglio 2025

Dove: Sonic Park Stupinigi

Gianna Nannini

Date: 15 Luglio 2025

Dove: Sonic Park Stupinigi

Jacob Collier

Data: 16 luglio 2025

Dove: Sonic Park Stupinigi

Dream Theater

Date: 17 Luglio 2025

Dove: Sonic Park Stupinigi

Riccardo Muti

Date: 18 Luglio 2025

Dove: Sonic Park Stupinigi

Negramaro

Date: 10 ottobre 2025

Dove: Inalpi Arena

Francesco De Gregori

Date: 5 novembre 2025

Dove: Auditorium Lingotto

Noemi

Data: 19 novembre 2025

Dove: Teatro della Concordia di Venaria Reale (Torino)

Elisa

Date: 28 novembre 2025

Dove: Inalpi Arena

Modà

Date: 2 dicembre 2025

Dove: Inalpi Arena

Anna

Date: 6 dicembre 2025

Dove: Inalpi Arena

Giorgia

Date: 10 dicembre 2025

Dove: Inalpi Arena

Antonello Venditti

Date: 12 dicembre 2025

Dove: Inalpi Arena

Annalisa

Date: 13 dicembre 2025

Dove: Inalpi Arena

