Ivrea: donna perde la vita dopo una caduta dal balcone

IVREA – Nel tardo pomeriggio di mercoledì 19 febbraio 2025, la quiete di via Cantone Avignone a Ivrea è stata spezzata da una tragedia inaspettata. Una donna, il cui nome non è stato ancora reso noto, è precipitata dal balcone della sua abitazione nella frazione Torre Balfredo, perdendo la vita sul colpo.

I sanitari, giunti tempestivamente sul luogo dell’incidente, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna. Anche i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia cittadina sono intervenuti per gestire la situazione e raccogliere informazioni utili per le indagini.

Le forze dell’ordine non hanno dubbi riguardo alla natura del gesto, ritenendolo volontario.

