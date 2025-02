Un deputato originario di Vercelli è stato condannato a 8 mesi di carcere: è Andrea Delmastro

VERCELLI – Andrea Delmastro Delle Vedove, deputato di Fratelli d’Italia e sottosegretario alla Giustizia, è stato condannato a 8 mesi di carcere.

Il caso riguarda, in breve, alcuni documenti che contenevano informazioni sulle conversazioni tra Alfredo Cospito, militante anarchico detenuto in carcere, e altre persone detenute al 41bis; Delmastro ha ottenuto questi documenti dal capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (Dap), Giovanni Russo, e li ha dati al collega di partito Giovanni Donzelli, che li ha utilizzati in un intervento alla Camera.

Il sottosegretario nato a Gattinara, vicino a Vercelli, ha sempre sostenuto di non sapere che i documenti fossero segreti e che il loro passaggio fosse avvenuto in piena regola, ai fini di funzioni ispettive parlamentari.

La procura aveva chiesto l’archiviazione del caso, ma i giuduci del tribunale di Roma hanno deciso per gli 8 mesi di carcere per il reato di rivelazione del segreto d’ufficio; il sottosegretario piemontese a non poter esercitare alcun ruolo pubblico per un anno, secondo il provvedimento di interdizione dai pubblici uffici.

Si tratta di un processo al primo grado di giudizio, pertanto Delmastro potrà impugnare la sentenza in Appello e poi ancora in Cassazione.

