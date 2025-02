Biella: incidente mortale tra auto e moto, 25enne perde la vita dopo diverse ore in ospedale

BIELLA – É morto il 25enne che nel pomeriggio di ieri era stato vittima di un incidente stradale avvenuto a Candelo, in direzione Sandigliano (nel biellese). Il ragazzo era in sella alla propria moto quando è stato investito da un’auto, cadendo a terra e battendo la testa. Trasportato in ospedale a Novara in codice rosso, è morto dopo qualche ora in sala operatoria.

