Identificato l’uomo che ha investito e ucciso un senza tetto a Pralormo fuggendo dal luogo dell’incidente

MONCALIERI – I carabinieri di Poirino hanno identificato l’uomo che nella notte tra lunedì e martedì ha investito e ucciso un senza tetto a Pralormo, allontanandosi poi dal luogo dell’incidente senza prestare soccorso.

I carabinieri sono riusciti ad identificare il furgone partendo dal rottame di uno specchietto rimasto sul luogo dell’incidente. La posizione del proprietario si è aggravata perchèp all’interno del furgone sono sttati trovati altri rottami dello stesso, caricati sul mezzo nel tentativo di occultare quanto accaduto. Non potrà quindi in alcun modo assesrire di non essersi accorto di quanto successo.

L’uomo è stato denunciato per “fuga del conducente in caso di omicidio stradale” alla Procura della Repubblica di Asti e l’automezzo posto sotto sequestro.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese