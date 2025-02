L’ultimo saluto a Gaetano Renda al Cinema Centrale a Torino

TORINO – Sarò aperta ai cittadini la camera ardente per l’ultimo saluto a Gaetano Renda, lo storico esercente torinese scomparso ieri. Chi volesse dare l’ultimo saluto a Gaetano Renda potrà farlo lunedì 24 febbraio al Cinema Centrale, in via Carlo Alberto 25 a Torino. La camera ardente sarà aperta dalle 12.30 alle 14.15.

Segirà il rito civile al tempio crematorio del cimitero monumentale di Torino alle 14.45.

