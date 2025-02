Il cardinale Roberto Repole in preghiera per Papa Francesco

TORINO – In un momento di grande apprensione per la salute di Papa Francesco, la Chiesa di Torino si unisce in preghiera con i cristiani di tutto il mondo, esprimendo un sentimento di affetto e sostegno incondizionato. Il cardinale Roberto Repole, arcivescovo di Torino, ha voluto sottolineare l’importanza del Pontefice come guida spirituale e morale, capace di trasmettere il messaggio di Misericordia che oggi risuona più che mai nel cuore delle persone.

“Francesco ha dato voce alla bellezza del Vangelo,” ha dichiarato Repole, evidenziando come il Papa sia diventato un riferimento fondamentale negli equilibri internazionali. In un periodo caratterizzato da tensioni e divisioni, il messaggio di unità e amore del Papa rappresenta una luce di speranza per molti. La comunità torinese, legata alla terra d’origine della famiglia di Francesco, si sente particolarmente vicina al Pontefice in queste ore di prova.

La preghiera collettiva non è solo un gesto di supporto, ma anche un richiamo all’importanza della solidarietà tra le diverse comunità cristiane, unendo le voci in un coro di speranza e affetto. La Chiesa di Torino, così come le altre diocesi nel mondo, riconosce il valore del messaggio di Papa Francesco e la sua capacità di ispirare azioni di giustizia e pace.

