Allianz Derthona Tortona seconda nella Next Gen Cup delle under 19 di basket

L’Allianz Derthona Tortona è per il secondo anno consecutivo vice campione della IBSA Next Gen Cup 2024/25 di Legabasket , dopo la sconfitta 68-87 nella finalissima contro l’Olimpia Milano.

La NextGen Cup svoltasi a Brescia rappresenta le Final Eight del torneo riservato alle Under 19 Eccellenza dei sedici club di Serie A a cui Allianz Derthona Tortona ha partecipato per il terzo anno consecutivo dopo le presenze a Napoli e a Trento.

Nei quarti di finale la formazione allenata da Luca Ansaloni ha vinto 78-69 contro la UnaHotels Reggio Emilia. In semifinale è arrivato il successo contro la Pollini Brescia per 66-64 che ha aperto le porte per il secondo anno consecutivo alla finale contro l’EA7 Emporio Armani Milano.

Bruno Farias dell’Allianz Derthona Tortona è stato nominato Best Assistman della Fase Finale della IBSA NextGen Cup 2024/25 chiudendo la partita con 9 punti, 15 rimbalzi e 7 assist. Buona prestazione anche di Adriano Bazan con 24 punti e di Cherif Cissé con 16 punti.

Luigi Suigo dell’Olimpia Milano è stato nominato MVP della finale della NextGen Cup 2024/25.

La cronaca della partita. Parte meglio l’Olimpia, con Garavaglia (21 punti e 4 rimbalzi) e Lonati (12 punti e 6 rimbalzi) protagonisti nel pitturato con una serie di giocate individuali e poi il jumper di Casella vale il 4-10. Coinvolgendo anche il centro Suigo (20 punti, 11 rimbalzi e 27 di valutazione), Milano tocca poi il +10 ma l’Allianz resta ben dentro il match e serve efficacemente Cissè (16 punti e 8 rimbalzi) due volte nel pitturato, prima di lasciare a Bazan (24 punti e 4 rimbalzi, 22 di valutazione) il jumper dell’11-14. Sul finire del quarto, comunque sia, Toffanin punisce alcuni errori di Josovic con la bomba che torna a far respirare l’Olimpia, che chiude i 10’ iniziali sull’11-17. Proprio lo scatenato Cissè firma poi tap-in e bomba del -1 Tortona ma i centimetri di Van Elswyk e Suigo non permettono il sorpasso avversario, sebbene poi Bazan firmi la bomba del 19-21 che tiene a contatto i piemontesi. Proprio il numero 16 bianconero, successivamente, piazza anche il jumper e i liberi che, assieme a Di Meo, firmano il sorpasso sul 25-24 contro Suigo e compagni. Il ritorno in campo di Garavaglia, comunque sia, ispira immediatamente un controbreak di 0-16, impreziosito dalle sue due bombe e un appoggio al ferro e con protagonista anche l’esterno Karem, autore delle incursioni e dei liberi che fanno volare sul +15 i biancorossi. Ci pensano i cecchini Bazan e Bellinaso ad interrompere l’emorragia per l’Allianz e a dare il via ad un controbreak di 2-11, chiuso dai liberi di Farias (9 punti, 7 assist e 15 rimbalzi, 23 di valutazione) del 36-42 di fine tempo.

Dopo una schiacciata di Ceccato per il +8 biancorosso ad inizio ripresa, Josovic in taglio e due bombe di uno scatenato Bellinaso riavvicinano l’Allianz sul 45-49 contro Suigo e compagni. Milano torna poi però a spingere con Garavaglia e Lonati a punire gli avversari in transizione e a innescare Youssef dall’angolo per il break di 0-11 che fa scappare l’Olimpia sul 45-60. Due belle iniziative di Bazan sbloccano Tortona, Youssef e Farias si scambiano allora dei bei giochi da tre punti e Cissè dalla lunetta chiude il terzo quarto con i liberi del 54-63 che riportano i piemontesi sotto la doppia cifra di svantaggio. Una bella virata di Aprile e soprattutto un altro paio di iniziative di Bazan fanno proseguire la risalita sino al -2, quando poi una bomba a testa di Toffanin e Lonati ridanno il margine all’Olimpia (61-69). Dopo un botta e risposta tra i centri Cissè e Suigo, Garavaglia insacca un’altra pesante tripla e un tap-in di Lonati e un jumper di Suigo valgono il 64-79 nel momento in cui viene fissato il Target Score a quota 87. Nonostante Cissè con un tap-in e Josovic in contropiede cerchino di accendere i tentativi di rimonta bianconeri, una bomba di Toffanin e i liberi e un recupero di Garavaglia valgono il 68-87 conclusivo.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese