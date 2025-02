Dopo i momenti di paura, Moise Kean sta bene: l’attaccante è stato dimesso

VERONA – Sospiro di sollievo per l’attaccante della Fiorentina Moise Kean. All’inizio del secondo tempo della partita (persa 1-0) col Verona, il calciatore vercellese ha preso una ginocchiata in testa durante un contrasto, che gli ha causato un taglio al sopracciglio.

Uscito per essere medicato, i sanitari della Fiorentina sono riusciti a fatica a ricucurgli il sopracciglio. Una volta rientrato in campo però è stato chiaro che qualcosa ancora non andava. Kean si è fermato, poi si è accosciato ed infine si è sdraiato per terra.

Per questo motivo è stato portato via dal campo in barella e trasportato all’ospedale di Verona.

L’ACF Fiorentina, tramite una nota ufficiale, comunica che

Moise Kean, nella notte, è stato dimesso dall’ospedale di Verona e ha fatto rientro a Firenze. I test clinici e diagnostici effettuati sono risultati tutti negativi.

