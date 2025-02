Una storica gioielleria di Torino chiude dopo 129 anni di attività: i proprietari esasperati dai troppi furti

TORINO – Non senza sofferenza, arriva la decisione di Fabio Cortevesio, 70 anni ad aprile, titolare della storica gioielleria torinese Cortevesio di piazza Statuto, a pochi passi dal centro, aperta dal 1896.

L’uomo ha deciso di abbassare definitivamente la saracinesca dopo 129 anni di attività. Il motivo? I troppi furti subiti, a volte anche a mano armata.

Al momento Cortevesio ha annunciato la riduzione dell’orario di apertura e la chiusura totale entro la fine dell’anno.

A causa di un ulteriore furto con scasso, ridurrò l’attività con apertura solo pomeridiana dal martedì al Sabato dalle 14:30 alle 19:00. Chiedo scusa per il disagio, certo di poter ugualmente servirvi con la stessa serietà e professionalità.

Si legge su un cartello esposto all’entrata della gioielleria e su un post social.

L’ultimo colpo subito, il secondo in nell’arco di 10 mesi, è stato nella notte di venerdì scorso: la serratura è stata scardinata a colpi di mazza e ladri sono entrati, portando via dell’argento e mettendo a soqquadro il negozio. Quando il titolare la mattina seguente ha trovato la gioielleria in quelle condizioni ha chiamato la polizia, che sta indagando su quanto avvenuto.

In precedenza i ladri erano entrati dal retro e stavano per aprire la cassaforte, ma una pattuglia della polizia li aveva fatti scappare. In quell’occasione uno dei malviventi venne anche arrestato, ma rilasciato subito dopo.

