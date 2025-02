Coldiretti pronta a scendere in piazza contro le etichette allarmistiche sul vino

TORINO – Sarebbe un disastro per la viticoltura del Torinese l’imposizione europea delle etichette sulle bottiglie di vino che sembrano pensate apposta per scoraggiarne il consumo. E contro le etichette allarmistiche sul vino Coldiretti Torino, che ha già fatto sentire la sua voce, è pronta a scendere in piazza.

«L’imposizione di scritte allarmistiche sulle etichette dei vini, compresi quelli del Torinese – commenta il presidente di Coldiretti Torino, Bruno Mecca Cici – Non avrebbe nessun effetto educativo verso i consumatori, in particolare, verso i giovani. Il vino è un alimento che è soprattutto cultura dei vitigni, dei territori con le loro distinte peculiarità, delle tradizioni e delle innovazioni nelle tecniche enologiche. Il vino si degusta, si sorseggia stando insieme con dei buoni cibi. L’educazione al bere consapevole e la cultura del vino si praticano con il coinvolgimento dei consumatori e soprattutto dei giovani. Respingiamo le pulsioni proibizionistiche e l’onda salutista che vorrebbe spazzare via millenni di cultura dei nostri territori e che ha plasmato le civiltà del Mediterraneo e della stessa Europa».

L’antica tradizione dei territori torinesi vocati alla viticoltura ha generato una realtà agricola fatta di 1.186 aziende che coltivano viti su una superficie di 934 ettari di cui oltre 550 dedicati alle 6 Doc e Docg torinesi: Erbaluce Docg, Carema Doc, Freisa di Chieri Doc, Colline Torinesi Doc, Pinerolese Doc (che comprende il Ramìe), Valsusa Doc con i vitigni rari tra cui l’Avanà.

«Respingiamo con forza la proposta dell’esecutivo comunitario di apporre delle scritte sulle bottiglie per scoraggiare i consumi, oltre ad aumentare la tassazione. Proposte contenute nel Documento di lavoro dei servizi della Commissione (Staff Working Document) pubblicato il 4 febbraio dalla Direzione Generale per la Salute e la Sicurezza Alimentare (Dg Sante) della Commissione Europea, in preparazione della revisione del Piano europeo di lotta contro il cancro. Non è pensabile di avere una Ue che rimanda da anni un provvedimento fondamentale per la trasparenza e la salute come l’obbligo dell’etichetta d’origine su tutti gli alimenti e sposa invece misure che sono prive di fondamento scientifico, dalle etichette allarmistiche al Nutriscore che spinge gli alimenti ultra formulati, questi sì dannosi per la salute».

“La prevenzione e la promozione di stili di vita sani, – dice Cldiretti – sono obiettivi fondamentali che meritano il massimo impegno da parte delle istituzioni e della società, e che ci vedono impegnati da tempo, ma prevedere misure come etichette allarmistiche e nuove tasse ingiustificate, significa colpire non solo un settore strategico ma soprattutto identitario per gran parte delle nostre colline e delle nostre vallate”.

