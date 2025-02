Droga e reati in carcere, maxi blitz della procura di Torino negli istituti penitenziari di mezza Italia

TORINO – E’ in corso dalle prime ore del mattino una maxi operazione contro il traffico di droga in carcere. I carabinieri del Comando Provinciale di Torino con il Nucleo Investigativo Regionale della Polizia Penitenziaria di Torino stanno effettuando controlli nelle province di Torino, Alessandria, Biella, Vercelli, Cuneo, Sassari, Savona Imperia e Modena, con esecuzione di decreti di perquisizioni sia in abitazioni che in istituti di pena.

L’operazione, coordinata dalla Procura torinese, riguarda un’inchiesta su traffico di stupefacenti e altri reati commessi all’interno degli istituti carcerari. Sono oltre un centinaio le persone indagate.

