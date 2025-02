In un anno a Torino sono stati investiti 494 pedoni

TORINO – Nel 2023, a Torino, ben 494 persone sono state travolte da un’auto mentre attraversavano la strada. Un numero impressionante che si traduce in più di un pedone investito al giorno. Oltre la metà di questi incidenti è avvenuta in corrispondenza degli incroci, proprio dove la segnaletica orizzontale dovrebbe garantire maggiore sicurezza. Il dato, fornito dalla Polizia Municipale, è stato al centro del dibattito in Sala Rossa, suscitando reazioni e polemiche.

Strisce pedonali sbiadite: il nodo della questione

Dai banchi dell’opposizione, il gruppo Torino Bellissima ha puntato il dito sulla condizione delle strisce pedonali, giudicate troppo sbiadite e dunque poco visibili per automobilisti e pedoni. Secondo l’opposizione, una segnaletica più chiara e ben mantenuta potrebbe ridurre significativamente il numero di incidenti.

Il budget del Comune per la segnaletica

Attualmente, il Comune di Torino investe un milione di euro all’anno per la manutenzione della segnaletica orizzontale. Di questa cifra, 300 mila euro sono destinati agli interventi di emergenza, mentre 250 mila euro vengono impiegati per gli stalli riservati ai disabili. Il resto del budget è suddiviso tra la manutenzione delle corsie preferenziali per i bus, la gestione dei varchi della Ztl e altre opere urgenti.

Basterà aumentare gli investimenti?

Se da un lato il problema della scarsa visibilità delle strisce pedonali è reale, dall’altro non è l’unico fattore in gioco. La sicurezza stradale dipende anche dalla velocità dei veicoli, dal rispetto del codice della strada e dalla presenza di adeguate infrastrutture. Per questo motivo, oltre al rifacimento della segnaletica, potrebbe essere necessario un approccio più ampio, che includa misure di dissuasione della velocità e campagne di sensibilizzazione.

