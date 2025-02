Il dj torinese Gabry Ponte è tra tra i papabili rappresentanti di San Marino all’Eurovision 2025

TORINO – Il cantante e dj torinese Gabry Ponte è in lizza per rappresentare la Repubblica di San Marino all’Eurovision Song Contest 2025. Il brano con cui si presenterà è “Tutta l’Italia”, la sigla che ha accompagnato l’edizione di Sanremo di quest’anno.

L’evento di San Marino si chiama “San Marino Song Contest 2025” e andrà in onda l’8 marzo alle 20,30. Chi vincerà, rappresenterà SAn Marino all’Eurovision che invece si terrà a Basilea, in Svizzera, dal 13 al 17 maggio.

La lista dei e delle cantanti in gara a San Marino:

Bianca Atzei (Italia) – Testacoda

Besa (Albani) – Tiki tiki

Boosta(Italia) – BTW

Vincenzo Capua (Italia) – Sei sempre tu

Pierdavide Carone (Italia) – Mi vuoi sposare?

Marco Carta (Italia) – Solo fantasia

Luisa Corna (Italia) – Il giorno giusto

CuRLi (Svezia) – Juliet

Elasi(Italia) Lorella

Haymara (Italia) – Tómame las manos

KiNG FOO (Slovenia) – The Edge of the world

Paco (San Marino) – Until the end

Gabry Ponte (Italia) – Tutta l’Italia

Questo e quello (Italia) – Bella Balla

Silvia Salemi (Italia) – Coralli

Angy Sciacqua (Belgio) – “I”

Taoma (Italia) – NPC

Teslenko (Ucraina) – Storm

The Rumpled (Italia) – You Get Me So High

Giacomo Voli (Italia) – Ave Maria

