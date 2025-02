Trovato morto in casa Vito Matta, è stato il titolare di un bar storico di Torino

TORINO – È stato ritrovato morto, nella tarda serata di ieri nel suo appartamento di corso Francia, Vito Matta, 63 anni.

Matta era ex titolare dello storico bar Dezzutto di via Duchessa Jolanda, nel quartiere Cit Turin. Dopo il tragico ritrovamento sono scattate le indagini dei carabinieri, ma non si sarebbero dubbi sulla volontarietà del gesto. L’uomo non avrebbe lasciato nessun biglietto.

Secondo le prime ricostruzioni, il gesto estremo di Matta sarebbe legato a seri problemi economici. Di recente il 63enne aveva venduto lo storico locale Dezzutto 1958 al Gruppo Gerla. L’acquisto del locale era stato ufficializzato a gennaio e in questo periodo sono in corso lavori di ristrutturazione con l’obiettivo di riaprire il bar a marzo.

Dove e come chiedere aiuto

Un’efficace prevenzione del suicidio richiede che ognuno sia a conoscenza dei fattori di rischio del suicidio e sappia come gestirli.

Pensare che una persona cara, un familiare, un amico, un collega si possa suicidare, certamente spaventa e fa sentire impotenti. Quando si conosce una persona, tuttavia, siamo spesso in grado di dire quando è in crisi, perché siamo in grado di riconoscere il suo disagio.

Ci sono molti modi in cui si può supportare. Questo sito vuole aiutare sia chi sta pensando al suicidio sia a riconoscere quando qualcuno è a rischio di suicidio e capire le azioni che si possono intraprendere per aiutarlo.

Il suicidio è un rimedio definitivo ad un problema temporaneo. Un’altra soluzione è sempre possibile!

Il dialogo è la via più concreta per poter iniziare ad aiutare chi vede la vita come un peso.

Oltre al numero di emergenza 112, puoi provare a parlarne con Telefono Amico, tutti i giorni dalle 10 alle 24 al numero 02 2327 2327 o tramite la webcallTAI gratuita all’indirizzo www.telefonoamico.net.

