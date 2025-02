A Bardonecchia è stato inaugurato un nuovo contenitore per il Recupero Farmaci Validi Non Scaduti

BARDONECCHIA – È stato collocato nel pomeriggio di oggi nella Farmacia Comunale Borgo Vecchio, in piazza Don Vachet a Bardonecchia, il contenitore per il Recupero Farmaci Validi non Scaduti, alla presenza della Sindaca Chiara Rossetti.

Il progetto di Recupero Farmaci Validi non Scaduti (nel 2024 ha salvato dallo spreco 88.000 confezioni di farmaci, per un valore commerciale di poco superiore ai 2 milioni di euro, a Torino e provincia) si allarga, quindi, con la collocazione di un contenitore per la raccolta presso tre farmacie situate nei comuni montani di Bardonecchia, Pinasca e Ceres.

I Farmaci Validi non Scaduti, che i cittadini conferiranno presso le farmacie, saranno destinati alle persone in condizione di povertà sanitaria assistite presso gli ambulatori cittadini e provinciali gestiti dagli enti del terzo settore e presidiati da medici volontari. Una preziosa risorsa di salute che trova così una collocazione solidaristica e che viene sottratta allo smaltimento, con un risparmio per tutta la comunità in termini sia ambientali, sia economici. Non dimentichiamo che i farmaci sono rifiuti urbani pericolosi.

Sono le parole di Cristiana Pensa, presidente Banco Farmaceutico Torino OdV.

