Disordini nel carcere di Ivrea: danneggiata la struttura, un agente è stato quasi strangolato

IVREA – Una serata di gravi disordini nel carcere di Ivrea dove era in corso un consiglio comunale straordinario al quale avrebbe dovuto fare seguito una cena tra le autorità che invece sono state evacuate.

A denunciare quanto accaduto è l’Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria. Secondo quanto riferiscono i sindacati, i disordini si sono verificati al terzo piano lato destro della casa circondariale di Ivrea e sarebbero partiti quando un gruppo di detenuti italiani ha aggredito un detenuto straniero.

Da lì si è dato il via alla rivolta violenta che ha spinto i detenuti a danneggiare gravemente le strutture, mandando in frantumi le telecamere di sorveglianza, devastando ogni cosa e lasciandosi dietro una scia di danni ingenti. La struttura ha inoltre dovuto richiedere rinforzi da altri istituti piemontesi come Torino, Vercelli, Biella per tentare di riportare la situazione sotto controllo.

Secondo quanto si apprende, inoltre, un agente di polizia penitenziaria è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Ivrea per aver subito un tentativo di strangolamento; è stato dimesso con dieci giorni di prognosi.. Cinque detenuti sono stati trasferiti da Ivrea.

