Maxi Blitz contro le Baby Gang: interventi anche nel Verbano Cusio Ossola

PIEMONTE – Nella mattinata di oggi, il Verbano Cusio Ossola è stato oggetto di un’importante operazione di polizia, parte di un maxi blitz che ha coinvolto un migliaio di agenti in tutta Italia nella lotta contro la criminalità giovanile. Questa operazione, che ha portato all’arresto di 60 giovani, di cui 13 minorenni, è stata attuata per contrastare il fenomeno sempre più preoccupante delle baby gang, responsabili di reati contro la persona, il patrimonio e il traffico di sostanze stupefacenti.

Nel corso delle perquisizioni, gli agenti hanno recuperato numerosi oggetti rubati, tra cui collane d’oro e cellulari, oltre a un consistente bottino di 50.000 euro in contante. Ma non sono stati solo i beni materiali a destare preoccupazione; il sequestro di armi, tra cui 8 pistole, un fucile a canne mozze e 15 coltelli, evidenzia il livello di pericolo associato a queste bande giovanili. Le sostanze stupefacenti sequestrate ammontano a 2 chili di cocaina e 10 chili di cannabinoidi, oltre a centinaia di dosi di altre droghe.

Gli agenti hanno condotto controlli approfonditi anche nelle scuole e in luoghi di aggregazione giovanile, ispezionando 150 immobili, tra cui due istituti scolastici e 23 strutture di accoglienza per minori stranieri non accompagnati. Questi controlli hanno reso evidente la necessità di vigilanza e prevenzione, con un totale di 198 multe elevate, principalmente per uso di sostanze stupefacenti e somministrazione di alcolici a minori.

