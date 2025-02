Micotossina nei fichi secchi a marchio Fatina: lotto ritirato dal mercato

ROMA – Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo prodotto. Si tratta, in particolare, dei fichi secchi a marchio Fatina, commercializzato da Murano SpA, prodotto da PAGYSA A.S nello stabilimento di Tuna, Sanat Cd. No:45, 35090 Bornova/zmir, Turchia.

Il prodotto è venduto in confezione da 250g con scadenza 06/2025 .

Richiamo per presenza di Ocratossina A oltre il limite di legge previsto dal Reg. UE 2023/915. Lotto interessato: 350021021/1-11-231

I fichi non devono essere consumati, le confezioni vanno riconsegnate al punto vendita dove è avvenuto l’acquisto.

Cosa è l’Ocratossina A

L’Ocratossina A (OTA), una micotossina prodotta naturalmente da alcune muffe, che può essere presente in una serie di alimenti tra cui cereali, carne conservata, frutta fresca e secca, e formaggi.

Da una valutazione EFSA del 2006 sono emersi nuovi dati che indicano che l’OTA può essere genotossica poiché danneggia direttamente il DNA. Classificata come possibile cancerogena per l’uomo a causa della sua tossicità, in quanto può contaminare svariati prodotti agricoli, e sopravvivere ai processi industriali a cui vengono generalmente sottoposti gli alimenti.

