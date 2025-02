Vera Schenone scappa dalla Rsa in cui sta scontando i domiciliari per aver sparato al vicino di casa

TORINO – È fuggita, approfittando di un cancello aperto, Vera Schenone, l’ex sciatrice 84enne accusata del tentato omicidio del vicino di casa Stefano Milanese, agli arresti domiciliari nella Rsa.

La Schenone ha vagato per la collina torinese per 3 ore, poi è stata rintracciata dai carabinieri, arrestata e riportata in Rsa. Pare che fosse entrata in una proprietà privata e sia stata accolta in casa.

Denunciata per evasione dagli arresti domiciliari, la donna si è detta sorpresa di vedere i militari, convinta di essere a passeggiare in una località sciistica dove, anni addietro, ha gestito una struttura alberghiera con il fratello.

L’ex sciatrice, proprietaria di un noto negozio di articoli sportivi a Torino, lo scorso 3 gennaio ha sparato all’imprenditore di 52 anni nella sua villa sulla collina di Moncalieri. L’uomo è ora fuori pericolo.

Attesa anche per la perizia psichiatrica.

