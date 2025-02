Verolengo: 72enne cercava di adescare le bambine alla fermata dell’autobus

VEROLENGO – Cercava di avvicinare le bambine in attesa alla fermata dello scuolabus, in frazione Casabianca a Verolengo, talvolta offrendo loro dei soldi per poter avere la loro fiducia.

Per questo un uomo di 72 anni è stato accusato di adescamento di minorenni e poi trasferito in una struttura protetta.

Le indagini erano partite dalla denuncia di una mamma che aveva saputo dalla figlia dei comportamenti molesti dell’uomo, che l’avrebbe avvicinata per ben due volte, la seconda offrendole del denaro. Dunque i carabinieri hanno tenuto sotto controllo il 72enne, così da coglierlo in flagranza; si è inoltre scoperto che quello denunciato dalla madre della bambina non era stato un episodio isolato, ma ci sarebbero altre ragazzine coinvolte.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese