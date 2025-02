Volley femminile, Novara e Cuneo vincono al quinto, a Pinerolo il derby con Chieri

CUNEO – Turno infrasettimanale per il volley femminile di serie A1 in cui non mancano le soprese. Bene la Granda Cuneo, che supera Bergamo al tie break. 25-15 20-25 24-26 25-23 18-16 i parziali che raccontano di una partita combattuta e tesa.

Vittoria al tie break anche per la Igor Novara, che ha la meglio sulla Megabox. Qui i parziali dicono 25-23 20-25 16-25 25-17 15-13, per una partita a corrente alternata.

La sorpresa arriva proprio nel derby piemontese, con la Unionvolley Pinerolo che ha la meglio sulla Fenera Chieri con un 3-1 piuttosto netto. Pinerolo si impone con i parziali di 25-20 25-18 26-28 25-16. Ora siamo ad un passo dalla conclusione della regular season.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese