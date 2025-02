65 anni fa moriva Adriano Olivetti

II 27 febbraio 1960 ad Aigle in Svizzera moriva Adriano Olivetti a causa di un problema cardiovascolare mentre era in viaggio a bordo di un treno che lo stava portando da Milano a Losanna. Quell’anno, in segno di lutto, la città di Ivrea annullò lo storico Carnevale.

Questo evento inaspettato colse di sorpresa la sua famiglia e l’Olivetti che lui guidava, ma anche l’intera comunità industriale e culturale italiana, che vedeva in lui un punto di riferimento per l’innovazione e la responsabilità sociale. La sua morte ha segnato la fine di un’era. Dopo la sua scomparsa, la Olivetti continuò a innovare, ma la perdita della sua visione e del suo carisma fu un colpo significativo.

La scomparsa di Adriano Olivetti lasciò un vuoto significativo, sia per la Olivetti, che sotto la sua guida aveva raggiunto una posizione di leadership globale, sia per il contributo che egli aveva dato al progresso sociale e culturale del paese. Adriano Olivetti è stato una delle figure più influenti e visionarie del panorama industriale e culturale italiano del XX secolo. non solo per l’azienda di famiglia, la Olivetti, ma anche per l’intero paese, che in lui vedeva un simbolo di innovazione, responsabilità sociale e impegno culturale.