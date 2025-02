Fermato perchè passa col rosso, in auto aveva 58 kg di fuochi artificiali

TORINO – La polizia municipale era in via Monterosa a Torino per una normale attività di controllo del territorio quando ha visto un grosso Suv attraversare l’incrocio passando col semaforo rosso. A quel punto è stato inevitabile fermare l’auto. Quello che però hanno trovato in macchina è stato piuttosto sorprendente.

Quando gli agenti hanno fermato l’auto hanno infatti visto sul sedile posteriore una grossa scatola piena di fuochi artificiali ed hanno quindi chiesto all’utista di aprire il bagagliaio. Qui c’erano altre 8 scatole di fuochi artificiali illegali e altro materiale pirotecnico per un totale di 58 chili, oltre a una mazza da baseball.

Tutto il materiale è stato ovviamente sequestrato mentre l’uomo è stato deferito all’autorità giudiziaria per detenzione di materiale esplodente e porto abusivo di armi.

