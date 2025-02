Special Olympics e Cioccolatò a Torino: tutte le linee Gtt deviate nel fine settimana

TORINO – Torino ancora protagonista, nel fine settimana, di due importanti eventi che animeranno il centro del capoluogo piemontese: Cioccolatò e la corsa podistica per l’accompagnamento della Fiamma della Speranza degli Special Olympics World Winter Games.

La golosa manifestazione che celebra il cioccolato determinerà la chiusura al transito dei veicoli in piazza Vittorio Veneto nel tratto compreso tra via delle Rosine e lungo Po Diaz (il transito resta invece libero sull’asse di via Bava e via Bonafous), per questo motivo dalle ore 11.00 alle ore 20.00 di sabato 1° e domenica 2 marzo 2025, varieranno il servizio le linee: 3 – 13 BUS – 15 TRAM – 30 – 53 – 55 – 56 – 70 – Venaria Express.

Inoltre, dalle ore 11.00 alle ore 20.00 di domenica 2 marzo sarà deviata la linea 16 CS BUS.

In particolare

Linea 3.

Direzione corso Tortona: effettua l’ultima fermata per il servizio passeggeri in corso Tortona angolo corso Belgio (fermata n° 598).

Direzione Vallette: effettua la prima fermata per il servizio passeggeri in corso Belgio prima di via Rcasoli (fermata n. 572), quindi prosegue per coro Regina Margherita, percorso normale.

Linea 13 BUS.

Direzione piazza Gran Madre: percorso attuale fino in corso San Maurizio angolo via Bava da cui prosegue per corso San Maurizio, lungo Po Cadorna, ponte Vittorio Emanuele I, percorso normale.

Direzione piazza Campanella: da ponte Vittorio Emanuele I deviata in lungo Po Cadorna, corso San Maurizio, corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Pietro Micca, percorso attuale.

Linea 15 TRAM.

Direzione piazza Coriolano (Sassi): da via Brissogne segue il percorso attuale fino in corso Vittorio Emanuele II da dove è deviata per via XX Settembre, via Pietro Micca, piazza Castello, viale I° Maggio (Giardini Reali), corso Regina Margherita, corso Tortona, corso Belgio, percorso normale.

Direzione via Brissogne: da largo Berardi deviata in corso Regina Margherita, viale I° Maggio (Giardini Reali), piazza Castello, via Pietro Micca, via San Tommaso, via dell’Arsenale, corso Vittorio Emanuele II, percorso attuale.

Linea 30.

Solo in direzione corso San Maurizio: da via Vanchiglia deviata in corso San Maurizio (capolinea).

Linea 53.

Solo in direzione Ospedale San Vincenzo: dal capolinea di corso San Maurizio prosegue in direzione corso Regina Margherita dove effettua inversione di marcia, quindi riprende corso San Maurizio, lungo Po Cadorna, ponte Vittorio Emanuele I, percorso normale.

Linea 55.

Solo in direzione via Moncalieri (Grugliasco): da via Vanchiglia deviata in corso San Maurizio, corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Bertola, via San Tommaso, percorso normale.

Linea 56.

Direzione largo Tabacchi: percorso attuale fino in corso San Maurizio angolo via Bava da cui prosegue per via corso San Maurizio, lungo Po Cadorna, ponte Vittorio Emanuele I, percorso normale.

Direzione via Tirreno (Grugliasco): da ponte Vittorio Emanuele I deviata in lungo Po Cadorna, corso San Maurizio, corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Pietro Micca, percorso normale.

Linea 70.

Solo in direzione piazza Failla (Moncalieri): dal capolinea di corso San Maurizio prosegue in direzione corso Regina Margherita dove effettua inversione di marcia, quindi riprende corso San Maurizio, lungo Po Cadorna, ponte Vittorio Emanuele I, percorso normale.

Venaria Express.

Direzione Autostazione via Fiochetto: da via Pietro Micca deviata in via XX Settembre, corso Regina Margherita, corso Regio Parco, percorso normale.

Direzione Reggia di Venaria: da corso Regio Parco deviata in corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Pietro Micca, percorso normale.

Inoltre, dalle ore 11.00 alle ore 20.00 di domenica 2 marzo:

Linea 16 CS BUS.

Da ponte Vittorio Emanuele I deviata in lungo Po Cadorna, corso San Maurizio, percorso normale.

La linea 16 sarà gestita con autobus nell’intera giornata di domenica 2 marzo per lavori di potatura alberi in corso Tassoni.

Inoltre, come comunica GTT, a seguito dello svolgimento della corsa podistica per l’accompagnamento della Fiamma della Speranza degli Special Olympics World Winter Games – sul percorso: via I° Maggio, piazza Castello, via Po, via Carlo Alberto, via Battisti, piazza Carignano, via Principe Amedeo, via Carlo Alberto, via Giolitti, piazza San Carlo, via Alfieri, via Arsenale, via Arcivescovado, via Don Minzoni – dalle ore 9.00 alle ore 11.00 di domenica 2 marzo 2025 varieranno il servizio le linee: 13 BUS – 55 – 56 – Venaria Express.

In particolare

Linea 13 BUS.

Direzione piazza Gran Madre: da via Pietro Micca deviata in via XX Settembre, corso Regina Margherita, corso San Maurizio, lungo Po Cadorna, ponte Vittorio Emanuele I, percorso normale.

Direzione piazza Campanella: da ponte Vittorio Emanuele I deviata in lungo Po Cadorna, corso San Maurizio, corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Pietro Micca, percorso attuale.

Linea 55.

Direzione corso Farini: da via XX Settembre angolo via Pietro Micca prosegue per via XX Settembre, corso Regina Margherita, corso San Maurizio, percorso attuale.

Direzione via Moncalieri (Grugliasco): da via Vanchiglia deviata in corso San Maurizio, corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Bertola, via San Tommaso, percorso normale.

Linea 56.

Direzione L.go Tabacchi: da via Pietro Micca deviata in via XX Settembre, corso Regina Margherita, corso San Maurizio, lungo Po Cadorna, ponte Vittorio Emanuele I, percorso normale.

Direzione via Tirreno (Grugliasco): da ponte Vittorio Emanuele I deviata in lungo Po Cadorna, corso San Maurizio, corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Pietro Micca, percorso normale.

Venaria Express.

Direzione Fiocchetto: da via Pietro Micca deviata in via XX Settembre, corso Regina Margherita, corso Regio Parco, percorso normale.

Direzione Reggia di Venaria: da corso Regio Parco deviata in corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Pietro Micca, percorso normale.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese