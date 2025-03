Basket: la Bertram Derthona vince contro la capolista Trento

TRENTO – Una bella Bertram Derthona Tortona ha affrontato e vinto una delle sfide più difficili in tutta la Serie A Unipol: la trasferta in casa della Trento galvanizzata dal fresco trionfo nella Final Eight.

A partire dal viaggio in Trentino le partite si susseguiranno al ritmo di tre a settimana fino al termine del mese, con cinque impegni casalinghi tra Patrasso, Varese, AEK Atene, Pistoia e Wurzburg e quattro trasferte tra Trento, il ritorno a Patrasso, Scafati e Venezia.

La partita

La rimonta ospite si completa a inizio ripresa con la bomba di Baldasso e il pick and roll Kuhse-Kamagate del sorpasso sul 40-43 ma Mawugbe e soprattutto un infallibile Pecchia sono letali in transizione e realizzano al ferro i facili appoggi del 51-45.

Un ottimo Gorham nei movimenti senza palla e la mira perimetrale in due occasioni di Baldasso, comunque sia, permettono al Derthona di replicare colpo su colpo alle giocate di energia di Zukauskas e Mawugbe, firmando il nuovo sorpasso sul 57-58. Un floater e una bomba di capitan Forray tornano a far esplodere “Il T Quotidiano Arena”, Baldasso in taglio e il super Gorham con un gioco da tre punti al ferro ribattono per Tortona, prima che Zukauskas a fil di sirena del terzo quarto piazzi i liberi del 66-63.

Un jumper di Cale e un tap-in di Mawugbe, successivamente, portano Trento di nuovo sul +7 ma la Bertram (priva per tutta la ripresa di Vital, out per un infortunio) si mantiene a contatto con un paio di belle iniziative dal palleggio di Kuhse e le sue combinazioni con il lungo Gorham per il 72-71 a 6’ dalla fine.

Proprio il playmaker di Tortona firma poi il layup del sorpasso piemontese, prima che una pesante bomba di capitan Forray e che altri due tap-in di Pecchia spengano gli effetti delle folate di Gorham, lasciando poi a Niang l’appoggio dell’81-75 a 3’ dalla fine. Successivamente, Kuhse si carica i piemontesi sulle spalle con un floater a bersaglio, Gorham lo accompagna con la super bomba dell’83-80 e poi approfitta di un errore di Niang guadagnando i liberi del -1 a 80 “ dal termine.

Dopo un errore di Cale dalla distanza, Gorham prosegue nella sua serata magica mandando a bersaglio il super step-back dell’83-85 e ancora un altro errore di Cale costringe Lamb a commettere fallo su Candi a 20” dalla fine. Il numero 7 di Tortona non trema e piazza i liberi del +4, Niang trova allora il rapido appoggio che dimezza lo svantaggio ma Kuhse dalla lunetta scrive l’85-89 a 16” dal termine. Cale sbaglia ancora poi un tiro dalla distanza e Tortona può così festeggiare il gran blitz sul campo della capolista.

I piemontesi sono stati trascinati dalla straordinaria prova da 35 punti (9/10 da due, 4/6 da tre), 7 rimbalzi e 42 di valutazione di Gorham, seguito dai 16 punti e 5 assist di Kuhse e i 10 punti e 5 assist di Baldasso. Il migliore della Dolomiti Energia è stato Pecchia con 20 punti (10/11 da due), 10 rimbalzi e 31 di valutazione, seguito dai 14 punti e 6 rimbalzi di Niang e gli 11 punti di Lamb.

