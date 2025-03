Ennesimo assalto della banda di ladri al Postamat di San Colombano Belmonte

TORINO – Nella notte tra sabato e domenica, il comune di San Colombano Belmonte è stato oggetto di un tentativo di furto al Postamat di via Villa. I ladri, presumibilmente membri di una banda già nota per aver colpito numerosi bancomat nella zona, hanno cercato di far esplodere il distributore automatico utilizzando un martello per danneggiarlo e inserire l’esplosivo. Tuttavia, la loro azione è stata interrotta da un residente che ha udito i rumori, portando i malviventi a desistere e fuggire senza portare a termine il colpo.

L’allerta è scattata intorno alle 4 del mattino, attirando l’attenzione dei carabinieri di Cuorgnè che sono giunti rapidamente sul luogo per avviare le indagini. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso i momenti cruciali dell’assalto, fornendo un prezioso supporto agli investigatori nel tentativo di identificare i responsabili e ricostruire le fasi del fallito furto.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese