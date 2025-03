Francesco Bagnaia completa un podio tutto Ducati: “Contento, ma dobbiamo lavorare”

TORINO – Nel cuore pulsante del circuito di Buriram, Marc Marquez ha dimostrato di essere tornato in grande forma, aggiudicandosi la gara sprint del Gran Premio della Thailandia e conquistando così i suoi primi punti nel mondiale MotoGP 2025. Una vittoria che segna un ritorno alla competitività per il pilota spagnolo, dopo un periodo di difficoltà. A pochi decimi di distanza, il fratello Alex Marquez ha chiuso la gara al secondo posto, completando un incredibile podio per la famiglia Marquez. Bagnaia, ha concluso la corsa in terza posizione, regalando alla Ducati un podio tutto italiano.

Marquez ha dimostrato di avere il controllo della situazione, ma non senza qualche difficoltà. Pecco Bagnaia, intervistato subito dopo la gara, ha condiviso le sue sensazioni: “E’ bellissimo salire sul podio: considerato come era andata ieri e nei test sono contento, ma dobbiamo lavorare. Provo ancora le stesse sensazioni, ho avuto tante difficoltà all’ingresso delle curve, ma è solo la prima gara e va bene così”.

La prossima gara si preannuncia altrettanto emozionante, mentre Marquez e Bagnaia si preparano a continuare la loro battaglia per il titolo.

