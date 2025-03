La Bertram Derthona Tortona brilla nel debutto casalingo delle Top 16 di Basketball Champions League

TORINO – La Bertram Derthona Tortona ha finalmente assaporato il gusto della vittoria nelle Top 16 della Basketball Champions League, sconfiggendo senza difficoltà i greci del Promitheas Patrasso Vikos Cola con un punteggio di 97-77.

Fin dai primi minuti, Tortona ha mostrato un’energia contagiosa e una determinazione ineccepibile, chiudendo il primo quarto con un impressionante bottino di 30 punti. I giocatori chiave, come Baldasso, Vital e Kuhse, hanno dato il via a una serie di tiri da tre che hanno rapidamente costruito un vantaggio consistente. Il punteggio all’intervallo di 51-39 rifletteva il dominio della Bertram, che ha continuato a spingere nel terzo quarto, chiuso con un parziale di 29-16, chiudendo di fatto la contesa prima del tempo.

La fluidità del gioco della Bertram è stata evidenziata dai 24 assist totali, con Kuhse e Gorham che si sono distinti con 5 assist a testa, mentre il punteggio di valutazione di 122 ha confermato la superiorità della squadra in ogni aspetto del match. Anche se i greci hanno cercato di rientrare nel finale, il margine di +30 punti, segnato da una penetrazione di Candi, rimarrà nella memoria dei tifosi come un momento di pura gioia.

Con questa vittoria, Tortona accorcia a soli 2 punti di distanza dal secondo posto, attualmente occupato da Wurzburg, che ha subito una sconfitta contro l’AEK Atene, ora in testa al girone. Il prossimo incontro, in programma mercoledì 12 marzo a Patrasso, rappresenterà un’importante occasione di rivincita per la Bertram.

Bertram Derthona Tortona – Promitheas Patrasso Vikos Cola 97-77

(30-26, 51-39, 80-55)

Tortona: Zerini 4, Vital 20, Kuhse 15, Gorham 12, Candi 2, Denegri 5, Baldasso 13, Kamagate 8, Biligha 6, Severini 3, Josovic, Weems 9. All. De Raffaele.

Patrasso: Walker 16, Lountzis 3, Bazinas 5, Ke. Williams 2, Shittu 10, Reese 10, Chrysikopoulos ne, Prekas ne, Varnado 9, Iwundu 6, Karagiannidis 8, KJ Williams 8. All. Papatheodorou.

Arbitri: Silins (LTV), Castillo Larroca (ESP), Baki (TUR).

