Nuovo sportello di sostegno a Carmagnola: un aiuto concreto per il sovraindebitamento

TORINO – Carmagnola lancia un’importante iniziativa a sostegno dei cittadini che si trovano in situazioni di sovraindebitamento, grazie alla firma di un Protocollo d’Intesa tra il Comune e l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) del Segretariato Sociale dell’Ente per l’Inclusione Sociale (EINS) – Tribunale di Asti. Questo progetto si concretizza in uno sportello informativo e di consulenza gratuita, che sarà attivo per tre anni e mira a fornire supporto e orientamento a chi fatica a far fronte ai propri impegni economici.

La mattina del 28 febbraio 2025, la Dirigente dell’Area Amministrativa, Dott.ssa Patrizia Osiliero, e il Presidente dell’OCC, Dott. Stefano Santin, hanno ufficializzato l’accordo in presenza del Vicesindaco Alessandro Cammarata. Lo sportello, che avrà cadenza quindicinale presso la Saletta Consiglieri, inizierà il suo servizio il 7 marzo 2025, dalle 9 alle 12. I cittadini interessati potranno prenotare un appuntamento contattando il numero dell’OCC.

Oltre a fornire consulenza, il Protocollo prevede attività di sensibilizzazione e formazione in materia di educazione finanziaria, con incontri pubblici e materiali informativi, per aiutare a prevenire situazioni di sovraindebitamento.

“Con questo nuovo sportello vogliamo mettere a disposizione dei cittadini in difficoltà uno strumento concreto per uscire da situazioni di sovraindebitamento, che oggi rappresentano una delle principali cause di disagio sociale,” ha dichiarato il Vicesindaco Cammarata. Il Sindaco Ivana Gaveglio ha sottolineato l’impegno dell’Amministrazione nel tutelare la dignità e favorire l’inclusione sociale delle fasce più fragili della comunità.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese