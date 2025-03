Rapinano e quasi strangolano il titolare di un compro oro a Torino: due arresti

TORINO – Due uomini sono stati arrestati dalla polizia di Stato perché accusati di aver commesso una rapina in danno del titolare di un negozio “compro oro” di Torino.

I fatti

Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile della Questura di Torino, sono partite la mattina del 10 dicembre quando la vittima, avvicinata in strada mentre si stava recando ad aprire la propria attività, è stata prima raggiunta in viso da uno spray urticante, quindi colpita violentemente con dei pugni fino a rovinare a terra.

I due aggressori si sono impossessati del borsello che il commerciante aveva indosso, contenente oltre 6.000 euro in contanti, e sono fuggiti a bordo di una vettura parcheggiata poco distante. La parte lesa è riuscita però a rialzarsi e a correre dietro ai rapinatori, catapultandosi nella loro vettura nel tentativo di recuperare il proprio borsello, salendo sul sedile anteriore lato passeggero.

A quel punto il veicolo è partito a forte velocità, con le portiere ancora aperte e, durante la fuga, il commerciante è stato bloccato da dietro da uno dei due malviventi che ha cercato di strangolarlo con la fibbia del borsello, incitato dal complice che, nel contempo, lo ha colpito ripetutamente con violenza al volto.

Il commerciante a quel punto ha cercato di scendere dalla vettura, ma i due malviventi glielo hanno impedivano, continuando nella loro efferata azione, desistendo solo quando, in un’ultima disperata azione, il negoziante è riuscito a spaccare il parabrezza dell’auto con dei calci.

I due rapinatori si sono quindi fermati in una via semideserta e hanno trascinato la vittima fuori dalla vettura lasciandola a terra sanguinante e tramortita, dandosi poi alla fuga.

Successivamente il commerciante è stato soccorso e trasportato in ospedale, ove gli è stata constatata la frattura della parete mediale dell’occhio sinistro, oltre a varie ferite al volto, un edema retinico e lesioni ad un ginocchio, con prognosi di 40 giorni.

Gli agenti hanno raccolto alcune testimonianze e acquisito dei filmati, risultati fondamentali per il buon esito delle indagini.

L’attività effettuata dagli investigatori ha consentito di raccogliere una serie di indizi, gravi e concordanti, e di individuare i presunti autori della violenta rapina, inducendo l’A.G. ad emettere una misura cautelare restrittiva nei confronti degli stessi.

Il giorno dell’esecuzione del provvedimento in parola, i due rei sono stati rintracciati, rispettivamente, in una privata abitazione a Torino e in un campo nomadi sito nel comune di Tortona (AL).

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese