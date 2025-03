La (piccola) campagna di comunicazione della Regione Piemonte sulla fibromialgia: ecco cos’è e quali sono i sintomi

PIEMONTE – La Regione Piemonte ha avviato una campagna di comunicazione sulla fibromialgia, composta da un’immagine. Come spiega l’Istituto superiore di Sanità, si tratta di una “malattia cronica caratterizzata da dolore diffuso, rigidità muscolare, disturbi del sonno, stanchezza cronica, e riduzione del tono dell’umore. Può compromettere lo svolgimento delle comuni attività quotidiane, oltre ad avere un impatto negativo sulla maggior parte degli aspetti legati alla qualità della vita”.

Colpisce circa 2 milioni di persone in Italia tra i 25 e i 55 anni. I sintomi sono stanchezza, dolore ai muscoli e alle articolazioni, mal di testa, crampi. Non sono note le cause e quindi non esiste una cura unica, ma attualmente sono disponibili dei trattamenti per alleviarne i sintomi.

Proprio per questa caratteristica di indefinitezza, la Regione Piemonte ha scelto di avviare una campagna di sensibilizzazione, che consiste in un’immagine di un corpo circondato dai sintomi della malattia. Attiva per tutto il 2025 la campagna coinvolge le 19 aziende sanitarie regionali, che settimanalmente condividono contenuti informativi sui propri canali social ufficiali. Parallelamente, materiali cartacei, tra cui locandine e opuscoli, sono distribuiti nei principali ospedali piemontesi e negli studi dei medici di medicina generale per garantire una diffusione capillare del messaggio

Nel 2023 la Regione ha anche approvato una legge, intitolata “Disposizioni in favore delle persone affette da fibromalgia”, che prevede tra le altre cose l’istituzione di un Osservatorio sulla fibromalgia e lo stanziamento di 20 mila euro per il 2024 e 15 mila per il 2025. Grazie a questa legge la fibromialgia è stata riconosciuta a livello regionale come patologia cronica e invalidante.

