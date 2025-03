Atto di sabotaggio alla Radioterapia delle Molinette: ripristino in corso, ma visite a rischio

TORINO – Un grave atto di sabotaggio ha colpito la Radioterapia della Città della Salute e della Scienza di Torino, nella notte tra ieri e oggi. Secondo le prime ricostruzioni, ignoti hanno tagliato i cavi di alimentazione che collegano i computer ai tre acceleratori lineari, strumenti vitali per il trattamento dei pazienti oncologici. Al momento, solo uno degli acceleratori è operativo, mentre gli altri due sono fermi, creando seri disagi.

Oltre al danno alle apparecchiature, il sabotaggio ha causato malfunzionamenti anche nelle comunicazioni interne dell’ospedale. Due linee telefoniche sono fuori servizio e, pare, siano stati versati liquidi sui computer, compromettendo ulteriormente il sistema. Non è ancora chiaro se l’atto sia stato un regolamento di conti interno o se si tratti di un sabotaggio da parte di estranei. Le indagini sono in corso e l’Azienda ha già sporto denuncia.

Nonostante il danno, l’Azienda ospedaliera ha rassicurato i pazienti, affermando che il ripristino delle apparecchiature è già in corso. I pazienti previsti per oggi, che avrebbero dovuto ricevere le terapie, sono stati avvisati tempestivamente. La riprogrammazione dei trattamenti è stata organizzata in modo da garantire che nessuno venga lasciato indietro: i pazienti riceveranno le cure nel pomeriggio di oggi o nei prossimi giorni, a seconda delle necessità individuali.

Questo incidente ha sollevato preoccupazioni sia tra il personale ospedaliero che tra i pazienti, ma l’impegno dei tecnici per ripristinare la piena operatività della Radioterapia è massimo. Si spera che, nonostante il grave danno, l’ospedale possa tornare a operare senza ulteriori disagi per i pazienti.

