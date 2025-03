Autobus tampona un Tir: a bordo 44 bambini di una scuola di Ivrea, grave l’autista

IVREA – È stato ricoverato al Niguarda in condizioni molto gravi l’autista di 43 anni rimasto coinvolto in un brutto incidente stradale che si è verificato – intorno alle 10 – sulla A4 in direzione di Venezia all’altezza dell’uscita di Cormano (Milano).

Secondo quanto si apprende, un bus con una scolaresca di una scuola elementare di Ivrea, con 44 bambini a bordo e alcune insegnanti, diretto nel Bergamasco, ha tamponato un tir andando a finire sul guard-rail.

Due insegnanti e due bambini sono stati ricoverati in codice giallo rispettivamente all’ospedale Bassini di Sesto San Giovanni (Milano) e al San Raffaele di Milano. L’autostrada è rimasta bloccata per circa un’ora.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

