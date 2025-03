Bowling, kart, gaming e fitness, a Beinasco è arrivato l’Entertainment Center Flash

BEINASCO – A pochi passi da Torino nasce Flash Beinasco, un nuovo concetto di Entertainment Center che ridefinisce l’esperienza dello shopping e del tempo libero. Situato lungo Strada Torino, una delle arterie principali della città, Flash Beinasco si propone come un’innovativa destinazione per il divertimento, lo sport e la socializzazione, andando oltre il tradizionale concetto di centro commerciale.

Un nuovo modo di vivere il tempo libero

Flash Beinasco non è solo un centro commerciale, ma un vero e proprio hub dell’intrattenimento. Con oltre 18.000 metri quadrati di spazi coperti, offre un’ampia gamma di attrazioni:

Bowling interattivo con 14 piste dotate di effetti luminosi e animazioni coinvolgenti;

Kartodromo indoor da 3.700 metri quadrati, gestito da K1 Speed e alimentato da go-kart elettrici;

Spazi dedicati al gaming e al fitness, con centri come Just Women e FitActive;

Un’area food con il più grande ristorante di sushi della città e altri locali gourmet;

Negozi e brand di tendenza per il fashion, la casa e il lifestyle.

L’idea dietro al progetto

Il progetto di Flash Beinasco nasce dalla visione del Gruppo Building, realtà consolidata nel settore immobiliare, e dalla gestione di Odos Servizi. Questo spazio innovativo risponde a una nuova esigenza di consumo: le persone, soprattutto le nuove generazioni, cercano sempre più esperienze appaganti e momenti di condivisione, piuttosto che il semplice acquisto di beni materiali.

“Flash rappresenta la nostra idea di come dovrebbero evolversi gli spazi commerciali nel futuro, attenti ai bisogni della gente” – ha dichiarato Luca Boffa, CEO del Gruppo Building. “Abbiamo pensato a un luogo dove le persone possano venire non solo per fare acquisti, ma per vivere esperienze coinvolgenti. Dobbiamo ridefinire gli spazi urbani per adattarli ai cambiamenti sociali.”

Un polo d’attrazione per milioni di visitatori

Con un bacino d’utenza di circa 1,5 milioni di persone e una stima di oltre 7 milioni di visitatori all’anno, Flash Beinasco si prepara a diventare un punto di riferimento per l’intrattenimento nell’area metropolitana torinese.

Tra i brand presenti nello spazio commerciale troviamo Shun Fa, Action, Boxeur Des Rues, Lukito, Pepco e Acqua & Sapone, oltre al centro odontoiatrico Dental Pro. L’offerta gastronomica spazia dalle proposte giapponesi di MIK Sushi fino ai sapori italiani di RIS – Storie di Riso.

