La storia del bus che si impenna alla rotonda di Savonera

COLLEGNO – Nei giorni scorsi si sono moltiplicate sui social le foto di un bus Gtt che sembra impennarsi, pronto a decollare. Le immagini (quella che vi proponiamo è stata scattata da Mauro Bonansea) sono state tutte scattate ad una rotonda di Savonera, una frazione di Collegno.

Cosa è accaduto

Un bus della linea 159A ha affrontato evidentemente in malo modo la rotonda all’incrocio tra le vie Villa Cristina e Don Sapino ed ha finito per incastrarsi appoggiando il fondo sulla rotonda rialzata e fermandosi con tutta la parte anteriore del mezzo sollevata, come in un’impennata da moto.

L’incidente, che non ha avuto alcuna conseguenza per l’autista e per i passeggeri, è avvenuto nella mattinata di mercoledì 5 marzo. Più complesso è stato rimuovere il mezzo dalla rotonda.

