Parco del Meisino: il Comitato per la Difesa chiede di sospendere i lavori fino al termine dell’udienza relativa al ricorso

TORINO – Al Parco del Meisino sta continuando l’abbattimento degli alberi che sono definiti dal Comitato Salviamo il Meisino che difende il bosco e il parco: “grandi, sani, decennali e autoctoni, sede di nidi di picchio”.

Secondo gli ultimi calcoli si tratta di circa 50 alberi che venerdì 7 marzo sono stati portati via mentre continuano i lavori nel cantiere che ieri ha creato problemi con un albero di grosse dimensioni alto circa 30 metri caduto fuori dalla recinzione.

Oggi il Comitato Salviamo il Meisino ha tentato di chiedere trasparenza e la sospensione dei lavori fino al 18 marzo, data dell’udienza del ricorso legale, ma sostengono di “essere stati spinti con violenza per far strada al carico di legna illegalmente tagliata, che non è dato sapere come e dove verrà smaltita”.

