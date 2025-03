Lo stalker fermato dalla polizia locale di Torino torna libero, la vittima: “vivo nella paura”

TORINO – Da settimane un 25enne seguiva una donna o la attendeva sotto casa, minacciando di dare fuoco alla sua auto, di uccidere il suo cane, di aggredirla sessualmente. Lei lo aveva sorpreso anche in atteggiamenti osceni con i pantaloni abbassati sotto le sue finestre; la settimana scorsa una vicina di casa lo aveva visto rompere il vetro del finestrino dell’auto della vittima con un grosso mattone, di circa un chilogrammo di peso.

Nei giorni scorsi l’uomo è stato fermato dalla polizia locale di Torino ma nelle ore successive il giudice per le indagini preliminari non ha convalidato l’arresto. Lo stalker è indagato a piede libero per danneggiamento aggravato e atti persecutori.

La notizia del fermo aveva inizialmente rassicurato la vittima che poi è ripiombata nella paura. “Ero felice e dopo un mese di angoscia ero tornata a sentirmi più tranquilla. Avevo anche smesso di cercare un’altra casa, ma adesso sono tornata a vivere nella paura. Mi aveva detto (parlando dello stalker) che dopo la macchina sarebbe toccato al mio cane. Vediamo quanto ci metterà a tornare a vivere davanti al mio terrazzo e a seguirmi”.

